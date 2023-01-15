Haberler Kimdir Uğur Çiftçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor?

Uğur Çiftçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor forması giyen ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Uğur Çiftçi'nin yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Uğur Çiftçi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 13:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 14:00
Uğur Çiftçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, transfer döneminde takımların çalışmaları sürüyor. Sivasspor'da sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğur Çiftçi, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Uğur Çiftçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor?

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 yılında dünyaya gelen Uğur Çiftçi, 179 cm boyunda ve sol bek mevkisinde oynamaktadır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Uğur Çiftçi, Hacettepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor'da forma giydi. Uğur Çiftçi bu sezon 23 maça çıktı ve 5 asist üretti.

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