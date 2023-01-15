Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, transfer döneminde takımların çalışmaları sürüyor. Sivasspor'da sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğur Çiftçi, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Uğur Çiftçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Hangi pozisyonda oynuyor?

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 yılında dünyaya gelen Uğur Çiftçi, 179 cm boyunda ve sol bek mevkisinde oynamaktadır. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Uğur Çiftçi, Hacettepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor'da forma giydi. Uğur Çiftçi bu sezon 23 maça çıktı ve 5 asist üretti.