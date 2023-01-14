Haberler Kimdir FULYA ZENGİNER KİMDİR? | Fulya Zenginer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Fulya Zenginer burcu, boyu, kilosu...

FULYA ZENGİNER KİMDİR? | Fulya Zenginer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Fulya Zenginer burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Fulya Zenginer, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Fulya Zenginer hakkında arama motorlarında Fulya Zenginer kimdir? Fulya Zenginer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Fulya Zenginer burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:40
FULYA ZENGİNER KİMDİR? | Fulya Zenginer kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Fulya Zenginer burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Fulya Zenginer, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Fulya Zenginer hakkında arama motorlarında araştırılan Fulya Zenginer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Fulya Zenginer burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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FULYA ZENGİNER, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

21 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğan 33 yaşındaki Fulya Zenginer Evren ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu. İlk uzun soluklu oyunculuk tecrübesini İki Aile dizisinde İclal Aydın'ın oynadığı Eda karakterinin oğlu Efe'nin kız arkadaşını canlandırarak yaşadı.

2008-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında Sağ Salim filminde Nihal karakteriyle başrolde yer aldı. 2013 yılında El Cin isimli korku filminde de yer alan Zenginer, 2012-2014 yılları arasında atv ve Show TV'de yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakteriyle yine başrol oynadı.

FULYA ZENGİNER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2019 yılında ressam Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Çiftin 23 Mayıs 2022 tarihinde Milan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

FULYA ZENGİNER BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,61 metre boyundaki ve 52 kg ağırlığındaki Fulya Zenginer'in burcu Yengeçtir.

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