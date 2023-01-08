ÖMER DİZİSİNİN NURAN'I KİMDİR? | Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gülçin Kültür Şahin evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen Ömer dizisinde, Nuran'ı canlandıran Gülçin Kültür Şahin'in gerçek hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in kim olduğunu araştıranlar arama motorlarında Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gülçin Kültür Şahin evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

10 Ekim 1987'de İstanbul'da doğan 36 yaşındaki Gülçin Kültür Şahin Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı.

2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol aldı[2]. Yine aynı yıl yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı Kelebekler filmindeki "Hatice" rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Oyunculuğun yanı sıra 2017 yılından beri Milliyet Kitap'ta kitap tanıtımı üzerine yazılar yazmaktadır.

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Gülçin Kültür Şahin ile Melik Haydar Şahin 2014 yılında hayatllarını birleştirmiştir.

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN BURCU, BOYU, KİLOSU KAÇ?

1,61 metre boyundaki ve 73 kg ağırlığında Gülçin Kültür Şahin'in burcu terazidir.