Haberler Kimdir BARAN AKSAKA KİMDİR? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

BARAN AKSAKA KİMDİR? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın altyapı oyuncularından Özgür Baran Aksaka, UEFA'ya gönderilen isimler arasında yer almasının ardından sporseverler tarafından merak konusu oldu. U19'da yer alan genç yıldızın kim olduğunu merak edenler arama motorlarında Özgür Baran Aksaka kimdir? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:22
BARAN AKSAKA KİMDİR? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR? | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gönderilen isimler arasında yer alan genç yetenek Özgür Baran Aksaka hakkında araştırmalar hız kazandı. Ligin ikinci haftasında Ukraynalı takım Rukh Lviv ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların kadrosunda Özgür Baran Aksaka da yer alıyor. Peki Özgür Baran Aksaka kimdir? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Ocak 2003 yılında Tekirdağ'da doğan 19 yaşındaki Özgür Baran Aksaka, Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir. Merkez orta saha, ofansif orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabilen genç oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.

G.SARAY U19 FUTBOLCUSU ÖZGÜR BARAN AKSAKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yetenek Özgür Baran Aksaka Galatasaray'ın altyapısında forma giymiştir.

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