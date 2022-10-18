BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR? | Sunucu Bülent Özveren kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR? | Bir süre önce rahatsızlanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Bülent Özveren'den acı haber geldi. 1975 ve 2012 yılları arasında dönem dönem Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan başarılı sunucu ve spor spikerinin vefatının ardından arama motorlarında Bülent Özveren kimdir? Sunucu Bülent Özveren kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943 yılında İstanbul'da doğan Bülent özveren, 79 yaşında yine İstanbul'da vefat etti. Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yüksek öğretimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etmiştir.

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştur. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar veriyor.

Haziran 2013 yılında Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatı'nı sundu. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı.

SUNUCU BÜLENT ÖZVEREN NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Acı haberi eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren: 'Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun' notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sunucunun eşi Sebla Özveren geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılan eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Özveren'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.