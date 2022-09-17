Haberler Kimdir BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR? | Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR? | Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da tüm gözlerini üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in paylaştığı dizide Atakan karakteri ile gönülleri fetheden Ragıp Savaş'ın gerçek hayatı merak ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir? Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ragıp Savaş burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:30
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR? | Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, daha ilk fragmanlarıyla bile hayran kitlesi oluştururken dizideki oyuncular da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Ebru Özkan ve Pelin Akil'in de yer aldığı sevilen dizinin Atakan'ı da arama motorlarında en çok aratılan konular arasında girdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir? Ragıp Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ragıp Savaş burcu, boyu, kilosu...

RAGIP SAVAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

24 Ekim 1966'da İzmit'te doğan 56 yaşındaki Ragıp Savaş 1972-1977 yıllarında İsmet İnönü İlkokulu'nda okudu. 1977-1980 yıllarında Merkez Ortaokulu'na gitti. 1980-1983'te İzmit Lisesi'nde öğrenim gördü ve İzmit Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında İzmit'te amatör olarak sürdürdüğü voleybol hayatını, Eczacıbaşı SK'ne transfer olarak profesyonel olarak sürdürmeye başladı. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye'nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği "Demokrasi Gemisi"dir. Aynı sezon Nâzım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği "İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu?" adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle layık görülmüştür.

Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol almıştır. Dünyanın en önemli tiyatrolarından biri olan Gürcistan Rustaveli Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmeni ve dünya çapında üne ve başarıya sahip yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers'in Antigonesi'nde Kreon rolünü oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde birçok ödül almıştır.

Sanatçı aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne vekaleten atanmıştır, hâlen bu görevini sürdürmektedir.

2004 yılında sinema kariyerine "Neredesin Firuze" adlı filmle adım atmıştır. Özel televizyon kanallarında da çeşitli dizilerde rol almaktadır.

RAGIP SAVAŞ BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.79 cm boyundaki akrep burcu Ragıp Savaş 82 kilogram ağırlığındadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ATAKAN KİMDİR?

Teşkilatın başı ve Cezayir'le merhum ağabeyi Yıldırım'ın eski arkadaşıdır. Kanunlara bağlı, milletini seven tam bir görev adamıdır. Cezayir'in dönüşünden sonra araları bozulacaktır. Atakan için kanundan daha büyük güç yoktur. Kanunların dışına çıkan Cezayir bile olsa kimseye toleransı yoktur.

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