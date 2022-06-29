Haberler Kimdir ERIK BOTHEIM KİMDİR? | Erik Botheim kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? - Transfer haberleri

ERIK BOTHEIM KİMDİR? | Erik Botheim kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? - Transfer haberleri

Galatasaray'ın radarına giren isimlerden biri olan Erik Botheim'in kaç yaşında olduğu ve hangi takımda oynadığı merak edilenler arasında yerini aldı. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü transferler yapmak için çalışmalara devam ederken; Erik Botheim'in biyografisi ve futbol kariyerine dair merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 16:40 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
ERIK BOTHEIM KİMDİR? | Erik Botheim kaç yaşında, nereli, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? - Transfer haberleri

Norveçli genç futbolcu Erik Botheim, Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler, 'Erik Botheim kimdir, hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Erik Botheim kaç yaşında, nerede oynuyor, kaç gol attı? İşte Erik Botheim'in hayatına dair merak edilenler...

ERIK BOTHEIM KİMDİR?

10 Ocak 2000 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Erik Botheim, 1.85 boyundadır ve santrafor mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayağıyla oynayan futbolcunun kariyeri 2016 yılında FK Lyn Kulübü'nde başlamıştır.

2021/2022 sezonunda Boda/Glimt Kulübü'nden 7 milyon 500 bin euro karşılığında Krasnador'a transfer olan Erik Botheim'in sözleşmesi sezon sonunda sona ereceğinden, genç futbolcu transfer haberleriyle gündeme gelmektedir.

Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Erik Botheim, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Erik Botheim, uluslararası müsabakalarda 2 gol kaydetmiştir ve attığı kafa golleriyle dikkat çeken genç yetenek; uzun boylu olmasının avantajını kullanmaktadır.

1.85'lik santrfor, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist; Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist; Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 gole imza atmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Fransa devi G.Saray'ın kapısını çaldı! Yunus Akgün'e talip oldular...
SON DAKİKA: İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı!
Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
JOAO PEDRO KİMDİR?
JESE RODRIGUEZ KİMDİR?
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 LGS tercih dönemi ne zaman?
KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek" "Hedefimiz Avrupa ve ligi iyi yerde bitirmek" 16:22
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 16:22
İniesta'nın takımına hoca dayanmıyor! İniesta'nın takımına hoca dayanmıyor! 16:17
Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı! Fenerbahçe golcü transferinde anlaşmaya vardı! 15:54
Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden Menajeri duyurdu! Rusya'dan Cimbom'a 2 yıldız birden 15:31
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 15:21
Daha Eski
Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın gözdesi İstanbul'a geldi! 15:14
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 14:58
Kırkpınar'da kayıtlar başladı Kırkpınar'da kayıtlar başladı 11:24
Anadolu Efes yıldız isme veda etti Anadolu Efes yıldız isme veda etti 11:35
Mahkemeden Arda Turan kararı! Mahkemeden Arda Turan kararı! 12:17
Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Al Shamal maçı saat kaçta? 12:29