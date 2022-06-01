EMRE TEZGEL KİMDİR? | Emre Tezgel kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Emre Tezgel hangi mevkiide oynuyor?

Fenerbahçenin transfer iddialarıyla gündeme gelen Emre Tezgel'in kaç yaşında olduğu ve hangi takımda oynadığı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Stoke City'de forma giyen 16 yaşındaki futbolcunun hayatı ve transfer iddialarına dair merak edilenler haberimizde...

EMRE TEZGEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2005 yılında dünyaya gelen Emre Tezgel, baba tarafından Aksaraylıdır ve yaşamını İngiltere'de sürdürmektedir. Stoke City'de forma giyen genç futbolcu, aynı zamanda takımın en genç oyuncusudur.

İngiltere U17 Milli Takımı'nında forma giyen Emre Tezgel, İngiltere'nin en büyük potansiyellerinden biri olarak kabul edilmektedir.

1.82 boyundaki hücum oyuncusu Emre Tezgel, U18 Ligi'nde dört maçta 7 gole imza atmış; Liverpool karşısında da hat-trick yapmıştır.

Emre Tezgel, 2022 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

EMRE TEZGEL KANARYA'NIN RADARINDA

Geleceğe yatırım yapmaya devam eden Fenerbahçe son olarak radarına Emre Tezgel'i aldı ve İngiliz ekibiyle temas kurdu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon da İsak Vural, Jin-ho gibi genç oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu hamlesini yeni sezona da taşımaya kararlı olan Kanarya'dan gelecek bir sonraki hamle ise merak edilmeye başladı.