Haberler Kimdir Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Monica Bellucci boyu kaç?

Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Monica Bellucci boyu kaç?

Ünlü sinema oyuncusu ve manken Monica Bellucci'ye dair bilgiler merak konusu oldu. Birçok kullanıcı arama motorlarında Monica Bellucci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 12:58
Monica Bellucci kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Monica Bellucci boyu kaç?

Monica Bellucci günün en çok aratılan isimlerinden biri oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncuyla ilgili bilgiler aratıyor. Peki, Monica Bellucci kimdir? Monica Bellucci kaç yaşında? Monica Bellucci nereli? Monica Bellucci'nin boyu kaç? Monica Bellucci'nin mesleği ne? İşte Monica Bellucci ile ilgili tüm bilgiler...

MONICA BELLUCI KİMDİR?

"Monica Anna Maria Bellucci" Città di Castello, Umbria, İtalya'da nakliyat şirketi sahibi Luigi Bellucci ile ressam Maria Gustinelli'nin kızı olarak 30 Eylül 1964 tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşında Liceo Classico isimli okula başladığı sıralarda modellikle tanıştı. İlkin, Perugia Üniversitesi'nde avukatlık kariyerinde ilerlemek için hukuk eğitimi gördüğü sıralarda okul masraflarını karşılamak amacıyla modellik yaptı. Fakat modelliğin cazibesi Monica'yı hukuk eğitiminden uzaklaştırdı. 1,73 m boyundaki Bellucci, 1988'de Avrupa'nın moda merkezlerinden biri olan Milano'ya taşındı ve güzelliği ile kısa sürede dikkat çekti. Bir süre sonra Elite Model Management ile anlaşan Bellucci, 1989'dan itibaren önce Paris'te göze çarptı, ardındansa Avrupa dışında New York'ta da tanınan bir model hâline geldi. Fransız Elle dergisi gibi dergiler için poz verdikten sonra Giuseppe Tornatore'nin çektiği Dolce & Gabbana'nın Black & White reklam filminde oynadı.

1989'da oyunculuğa geçmek için dersler almaya başlayan Bellucci, 1990'ların başında birkaç televizyon filminde küçük roller aldı. 1992 yılında ilk büyük sinema denemesi olan ve Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins ve Keanu Reeves'in başrollerinde olduğu Francis Ford Coppola filmi Bram Stoker's Dracula'da, Dracula'nın vampir kadınlarından birini canlandıran Bellucci, 2000'e kadar yaklaşık 20 filmde küçüklü büyüklü rollerde oynadı. 2000 yapımı Giuseppe Tornatore filmi Malena'da genç ve güzel dul bir kadın olan 'Malena' karakterini canlandıran Bellucci, bu başrol sayesinde büyük dikkat çekti. İngilizce konuşulan çevrelerde de büyük alkış toplayan Malena'nın ardından 2002 yapımı Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre'da 'Kleopatra'yı oynadı. Nihayet aynı yıl Gaspar Noé'nin büyük yankı yapan filmi Dönüş Yok'ta oynadığı başrolle dünya çapında üne kavuştu.

2003 yılında Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions'ta 'Persephone' karakterini canlandıran Bellucci, 2004'te Mel Gibson'ın, senaryosunu yazdığı ve yönettiği The Passion of the Christ'ta Mary Magdelene karakterini oynadı.

ÖZEL HAYATI

Monica Bellucci, 1989'dan 1995'e kadar aktör Nicola Farron ile nişanlı kaldı. 1999 yılında Dobermann ve Dönüş Yok da dâhil olmak üzere birçok filmde beraber oynadığı ünlü Fransız sinema oyuncusu Jean-Pierre Cassel'in oğlu Vincent Cassel ile evlenen Bellucci, 12 Eylül 2004'te Roma'da Deva adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Monica Bellucci ile eşinin, aralarındaki ilişkinin rutinleşmemesi için ayrı evlerde yaşadıkları bilinmektedir. 2010'da Leonie isminde ikinci kızı dünyaya geldi. 2013'te boşandı.

SİNEMA KARİYERİ

Bellucci, Bram Stoker's Drucula'da rol aldığından beri pek çok filmde oynamıştır. Güzelliği, oyunculuğundan daha fazla değerlendirme konusu olsa da özellikle Malena ve Dönüş Yok filmlerindeki performansı beğeni toplamıştır. 2006 Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yapan Bellucci, bir röportajında ünlü İtalyan sanatçılar; Sophia Loren ve Claudia Cardinale'nin, oyunculuğunun esin kaynakları olduklarını söylemiştir. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra Monica Bellucci, Avrupa ve Amerika dergileri ve internet siteleri tarafından birçok defa "En Güzel" ve "En Seksi" kadın seçilmiştir.

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