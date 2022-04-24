Iman Casablanca kimdir? Iman Casablanca kaç yaşında ve nereli?

Ünlü model ve oyuncu Iman Casablanca son zamanlarda magazin dünyasının gündemine girdi. Peki Iman Casablanca kimdir? Kaç kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

IMAN CASABLANCA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1999 yılında Fas'ta dünyaya gelen Iman Casablanca'nın babası komiser, annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüyen Iman Casablanca Fas'ta matematik mühendisliği okumasının yanı sıra Fransızca, Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Matematik mühendisi olan Iman Casablanca 2018 yılında Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalıştı. Ancak dünya onu Best Model of the World 2018 birincisi olmasıyla tanıdı.

Casablanca "Yasak Elma", "Uykusuzlar Kulübü" ve "Baraj" gibi birçok dizide rol aldı.



