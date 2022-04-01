Tuncay Şanlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isim olan Tuncay Şanlı'nın kariyeri internette sıkça aratılıyor. Futbolculuk döneminde ülkemizi yurt dışında da temsil eden Tuncay Şanlı, kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Peki, Tuncay Şanlı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TUNCAY ŞANLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Tuncay Şanlı, futbolculuk kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Tuncay, sarı-lacivertli takımda 5 sezon oynadı ve ardından İngiltere'nin Middlesbrough takımına gitti. Daha sonra sırasıyla Stoke City, Wolfsburg, Bolton ve Bursaspor'da top koşturan milli futbolcu, Umm Salal (Katar) ve Pune City (Hindistan) kariyerinin ardından futbolculuğu noktaladı. Antrenörlük kariyerine Sakaryaspor'da başlayan Tuncay Şanlı, 2016'da teknik direktörlük görevine getirildiği takımdan 2017 yılında ayrıldı. Sakaryaspor'da ikinci kez Tuncay Şanlı dönemi başladı. Eski milli futbolcu, ay-yıldızlı ekipte ise çıktığı 79 karşılaşmada 22 gol kaydetti.