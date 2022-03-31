ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR? | Çiçek Dilligil kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Kara Tahta dizisinin Sevgi'si Çiçek Dilligil'in hayatı...

Kara Tahta dizisinin dikkat çeken isimleriden Çiçek Dilligil'in hayatı, yaşı ve nereli olduğu gündemde yerini aldı. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği Kara Tahta dizisi ilk bölümüyle beğeni kazandı. Diziyi izleyen milyonlarca izleyici "Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı?" soruları gündemde yerini aldı. Çiçek Dilligil'in yaşı, oynadığı diziler ve filmlere dair merak edilenler...

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Haziran 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Çiçek Dilligil, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızıdır. Sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer almıştır.

Sanat hayatında ön plana çıkması atv'de yayımlanan 'Dinazorus' adlı çocuk programıyla gerçekleşmiştir ve sanatçı Bora Öztoprak'la evli olan Dilligil, Tiyatrokare ekibinde yer almıştır. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınma fırsatı yakalamıştır.

Günümüzde MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaya devam eden Dilligil, aynı zamanda Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliğini sürdürmektedir ve 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

ÇİÇEK DİLLİGİL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER