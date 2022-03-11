Aycan Yanaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Aycan Yanaç, kadroda yer alan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Yanaç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 AYCAN YANAÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

All Star 2022 kadrosunda yer alan Survivor Aycan, 21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde doğmuştur. 24 yaşında olan Aycan Yanaç son derece başarılı bir futbolcudur. Aycan Yanaç aslen İzmirlidir. Türkiye kadın milli takımına ilk kez 7 Nisan 2018 yılında çağrılan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 10 Yaş ALtı Kadınlar şampiyonası elemelerinde de oynamıştır. Aycan Yanaç'ın mevkisi forvettir. 173 cm boyu olduğu tahmin edilen Aycan Yanaç'ın kilosu ise 63'tür.

AYCAN YANAÇ'IN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Aycan Yanaç'ın Instagram adresi 'aycanyanac' kullanıcı adıyla sosyal medyada yer almaktadır. Aycan Yanaç'ın 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

AYCAN YANAÇ EVLİ Mİ BEKAR MI?

Survivor All Star yarışmacısının evli mi yoksa bekar olduğu yakından merak ediliyor. 24 yaşındaki genç yarışmacı evli değil bekardır.