Tayfun Duygulu kimdir? Şarkıcı Tayfun kaç yaşında? Nereli? İşte Tayfun Duygulu şarkıları ve detaylar...

Türk pop müziğinin bilinen isimlerinden olan Tayfun Duygulu, eski eşi Beste Açar'la bir müzik projesi için yeniden bir araya gelmesinin ardından gündem oldu. Kullanıcılar, internette sıkça Tayfun Duygulu'nun hayatını aratıyor. İşte Tayfun Duygulu'ya dair merak edilenler...

🔎TAYFUN DUYGULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

8 Nisan 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tayfun Duygulu, henüz 19 yaşındayken Yeni Türkü grubuyla sahnelere adım attı. Hadi Yine İyisin ve merhum şarkıcı Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm besteleriyle tanınan Tayfun Duygulu, onservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

1996 yılında merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la dünyaevine giren Tayfun, daha sonra Açar'dan boşanarak 2006 yılında Tuğçe Duygulu ile evlendi. Ancak iki çocuğu olan çift 2018'de boşandı. Ardından şarkıcı Tayfun, Bella Duygulu ile evlenmiştir.

🎹TAYFUN DUYGULU'NUN ŞARKILARI

🎧Tayfun'93 (Ocak 1993)

🎧Tayfun'94 (Ocak 1994)

🎧Deli Kız (24 Mart 1995)

🎧10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

🎧Gül Karası (2005)

🎧İstanbul (2010)