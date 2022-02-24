Haberler Kimdir GILMHER CROES KİMDİR?

GILMHER CROES KİMDİR?

Survivor All Star'da daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler oldu. İddiasının her zaman arkasında duran Berna Keklikler 2017 yılındaki Survivor'da da sivri dili ile şimşekleri üzerine çekmişti. Bu akşamki Survivor yeni bölüme Berna Kekliler'in sevgilisi damga vuracak. Bu akşam iki takımda iletişim ödülü için yarışacak. Survivor Berna ise gözyaşları ile geceye damga vuracak. İlk kez aşık oldum, buraya geldim, onu çok özledim diyen Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Berna Kekliklerin ilk kez aşık oldum dediği sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında ve Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğru. 3 kardeş olan Gilmher Croes bir dönem mankenlik de yaptı. Gilmher Croes'un instagram hesabı gilmhercroes ve 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Peki GILMHER CROES KİMDİR? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:25
GILMHER CROES KİMDİR?

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi'nin güneyinde bulunan Aruba'nın başkenti Oranjestad'da dünyaya gelmiştir. Aruba'nın başkenti Oranjestad'da büyüdü ve Aruba Üniversitesi'ne girdi. Gerçek adı Gilmher Croes fakat kendisi takma adı olan Gil Croes'i kullanmaktadır

3 kardeş olan Gilmher'in ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Ablası Roxanne Kook-Croes ve erkek kardeşi Jayden Croes'dir. Annesinin adı Susanne Croes babasının adı ise Gilbert Croes 'dir. Ayrıca kardeşi Jayden ile birlikte CroesBros YouTube kanalını yönetmektedir.

Komedi skeçleri ile mesleğe başladı

Ünlü olmadan önce, Aruba'nın başkenti Oranjestad'da kardeşleri ile beraber büyümüş ve ailesi ile yaşamıştır. Model olarak çalıştı ve Facebook'ta komedi skeç videoları yaptı.

Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba'nın 2015'in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir. Fenomenin Tiktok hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Gilmher , TikTok kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Hesabında öncelikle dudak senkronizasyonu videoları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeye başladı ve kısa sürede bir milyon hayran kitlesine sahip oldu. Gilmher, diğer sosyal medya platformlarını da denedi.

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