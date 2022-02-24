GILMHER CROES KİMDİR?

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi'nin güneyinde bulunan Aruba'nın başkenti Oranjestad'da dünyaya gelmiştir. Aruba'nın başkenti Oranjestad'da büyüdü ve Aruba Üniversitesi'ne girdi. Gerçek adı Gilmher Croes fakat kendisi takma adı olan Gil Croes'i kullanmaktadır

3 kardeş olan Gilmher'in ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Ablası Roxanne Kook-Croes ve erkek kardeşi Jayden Croes'dir. Annesinin adı Susanne Croes babasının adı ise Gilbert Croes 'dir. Ayrıca kardeşi Jayden ile birlikte CroesBros YouTube kanalını yönetmektedir.

Komedi skeçleri ile mesleğe başladı

Ünlü olmadan önce, Aruba'nın başkenti Oranjestad'da kardeşleri ile beraber büyümüş ve ailesi ile yaşamıştır. Model olarak çalıştı ve Facebook'ta komedi skeç videoları yaptı.

Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba'nın 2015'in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir. Fenomenin Tiktok hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Gilmher , TikTok kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Hesabında öncelikle dudak senkronizasyonu videoları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeye başladı ve kısa sürede bir milyon hayran kitlesine sahip oldu. Gilmher, diğer sosyal medya platformlarını da denedi.