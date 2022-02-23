Gökhan Güney kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Albümleri ve filmleri...

Arabesk–fantezi müziğinin en sevilen seslerinden olan Gökhan Güney, oynadığı sinema filmleriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Özellikle 1980'lerde etkin olan sanatçı, birçok albüm ve filmlere imza attı. İşte Gökhan Güney'le ilgili merak edilen soruların yanıtları...

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1954 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen Gökhan Güney, İstanbul'daki ağabeyini ziyarete gelip burada bir konfeksiyon atölyesinde işe başladı. Askerliğini Şanlıurfa'da yapan Güney, 1979 yılında 'Garibin Çilesi' adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. Yeşilçam'da ünlü oyuncularla birçok filmde rol alan Güney, Fatma hanımla evliliğinden 3 çocuk sahibi oldu. Gökhan Güney, ayrıca yönetmenlik de yaptı.

GÖKHAN GÜNEY FİLMLERİ

🔹Garibin Çilesi Ölünce Biter (1979)

🔹Sevgi Dünyası (1980)

🔹Günah Defteri (1981)

🔹Vurun Beni Öldürün (1981 yapım ) Vizyona Giriş tarihi (1982)

🔹Talih Kuşu (1982)

🔹Gözüm Gibi Sevdim (1982)

🔹Hülyam (1982)

🔹Aşk Adası (1983)

🔹Sevginin Bedeli (1984)

🔹Çaresizim (1984)

🔹Kader Çıkmazı (1984)

🔹Candan Sevmeli (1985)

🔹Unutamadım (1985)

🔹Sensizliğe Alışacağım (1985)

🔹Ayrılık Acısı (1985-1986)

🔹Melek Yüzlüm (1985)

🔹Seni Sevmeyen Ölsün (1985)

🔹Namus Sözü (1986)

🔹Hırsız (1986)

🔹Özlem (1985-1986)

🔹Öpmek Geldi İçimden (1986)

🔹Gün Akşam Oldu (1986)

🔹Sevdan Öldürdü Beni(1986)

🔹Tanrı Seni Korusun (1987)

🔹Sızı (1987)

🔹Sevdalılar (1987)

🔹Sevdim Seni (1987)

🔹Tutsak (1987)

🔹Kaderim (1987)

🔹Sana Can Dayanmaz (1988)

🔹Acı Şarkı (1989)

🔹Tutunamayanlar (1989)

🔹Bir Umut Uğruna (1991)

🔹Kayıp Aranıyor (1991)

🔹Tomurcuk (1994)

🔹Düğüm (1995)

GÖKHAN GÜNEY ALBÜMLERİ

🔸1979 : Garibin Çilesi Ölünce Biter

🔸1980 : Dost Yaraları (Uzelli)

🔸1980 : Sevgi Dünyası

🔸1981 : Dertsiz Gün Görmedim

🔸1982 : Çaresizim

🔸1983 : Sensiz Yaşamaya Alışacağım

🔸1984 : Yaşadıkça

🔸1984 : Sevme Beni (Türküola)

🔸1985 : Melek Yüzlüm

🔸1986 : Öpmek Geldi İçimden

🔸1986 : Senden Bana Yar Olmaz

🔸1987 : Tanrı Seni Korusun

🔸1987 : Çekilmez Çilelerim

🔸1988 : Sana Can Dayanmaz

🔸1989 : Anla Beni/Gözümün Bebeği

🔸1990 : Nazar Değmesin

🔸1991 : Gökhan Güney'le 91'e Merhaba

🔸1992 : Sana Da Mı Geldiler

🔸1992 : Korkuyorum

🔸1993 : Güneş Yeniden Doğuyor

🔸1993 : Olacak Şey Mi / Gülmek Benim Neyime

🔸1994 : Söz Veriyorum

🔸1994 : Nazlı Nazlı

🔸1995 : Yeter Sevgilim

🔸1996 : Kahrolası Gururum

🔸1997 : Gökhan Güney '97 / Geceler

🔸1998 : Klasikler

🔸1999 : Benim Sevdam

🔸2002 : Eski Zaman Anılarım

🔸2005 : Yine Mi Sen

🔸2020 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor

🔸2021 : Ah Yanımda Sen Olsaydın / Sensiz Olmuyor(2021)