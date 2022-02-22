Haberler Kimdir Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

Katıldığı programlarda hem sesiyle hem güzelliğiyle konuşulmaya başlanan Elif Buse Doğan, dinleyenlerin beğenisini kazandı. Peki Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? İşte Elif Buse Doğan ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 16:09 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 16:22
Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında?

Elif Buse Doğan, müzik hayatına henüz 7 yaşındayken dedesinden öğrendiği bağlama ile adım attı ve öğrencilik yıllarından itibaren sahnelerde yer aldı, birçok ödüle layık görüldü. Son olarak bir programa konuk olan Elif Buse Doğan izleyenlerin beğenisini kazandı.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında Kocaeli'de doğan Elif Buse Doğan, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başlayan başarılı sanatçı, ilköğretim eğitimi devam ederken, Kocaeli'de ilköğretim öğrencileri arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun olan Elif Buse Doğan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda birincilikle tamamladı.

Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan başarılı isim, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla birlikte birçok konserde yer aldı.

2016-2017 yılları arasında eğlence programı hazırlayıp sunan Elif Buse Doğan, "ELİF ZAMANI" isimli ikinci solo albümünü ise 23 Şubat 2018'de çıkardı.

Elif Buse Doğan, şimdilerde Serkan Çağrı ile beraber müzik kanalında her hafta yayınlanan eğlence programını sunuyor.

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