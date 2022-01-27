Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Damla Colbay oynadığı diziler

Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği ve atv ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi için geri sayım başladı. Yakında izleyicilerle buluşacak olan dizide başarılı oyuncu Damla Colbay da rol alacak. Peki, Damla Colbay kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Damla Colbay ile ilgili tüm bilgiler...

🎬DAMLA COLBAY KİMDİR? DAMLA COLBAY DİZİLERİ

14 Ocak 1993'te İzmir'de dünyaya gelen Damla Colbay, üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.

Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan 1.73 boyundaki oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.