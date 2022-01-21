Haberler Kimdir Yaşam Hancılar kimdir? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Yaşam Hancılar kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Yaşam Hancılar kimdir? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Yaşam Hancılar kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'de finale yükselen yarışmacılar belli oldu. Büyük final öncesi performansıyla jürilerden tam not alan ve oylamada finale çıkan isimlerden biri de Yaşam Hancılar oldu. Peki, Yaşam Hancılar kimdir? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Yaşam Hancılar kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 10:53
Yaşam Hancılar kimdir? O Ses Türkiye 2022'de finale yükselen Yaşam Hancılar kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı

Ekranların ilgiyle takip edilen şarkı yarışması O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşandı. Programda finale çıkan isimler de belli oldu. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş'in takımından Yaşam Hancılar'dı... İzleyiciler, Yaşam Hancılar'ın hayatını merak ediyor. İşte Yaşam Hancılar'ın biyografisi...

🎙YAŞAM HANCILAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

21 yaşındaki Yaşam Hancılar, Balıkesir Edremitli... Genç şarkıcı, müziğe olan ilgisinin babasından geldiğini açıkladı. Yarışmada ilk olarak jüri üyelerinden Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başaran Yaşam, tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı. İlerleyen turlarda da başarılı performans gösteren Yaşam Hancılar, finale kadar yükseldi. 21 yaşındaki Yaşam Hancılar aynı zamanda Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi...

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