MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Dilara Başaran'ın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Dilara Başaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.



MASTERCHEF DİLARA'NIN KARİYERİ 🧐

Dilara Başaran'ın kariyeri de neredeyse çocukluk yıllarında başlamıştır. 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını atan genç yarışmacı, İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ettiğini ifade etmektedir. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer almaya hak kazanan Dilara, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.





DİLARA BAŞARAN'IN MASTERCHEF YOLCULUĞU 🏃‍♀️

MasterChef 2021 kadrosundaki Dilara, ilk turda Tavada Levrek ile şefleri etkilemiş ve üçlü düellolara çıkmayı hak kazanmıştı. Dilara üçlü düellolarda Bozbey ve Rümeysa ile karşı karşıya gelerek burada soğan dolmasını en iyi yapan isim olmayı başardı ve sonraki tura yükselmişti.

Bu turda Somer Şef, yarışmacıya "Kendine daha fazla güvenmen lazım" uyarısında bulunmuştu. Soğan dolmasını diğer 2 yarışmacıya göre daha iyi yaptığını belirtmişti Somer Şef. Daha önce soğan dolması yapmadığını ve yemediğini belirten Dilara, korktuğunu ama "yemeğin malzemeleri varsa önümde bir şekilde yaparım o yemeği" ifadelerini kullanmıştı.

DİLARA BAŞARAN'IN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

MasterChef ana kadrosunda yer alan Dilara Başaran sosyal medya hesapları da kullanıcılar tarafından merak edilmektedir. 'dilarabasarann' kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan Dilara'nın şu an itibariyle 5 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.