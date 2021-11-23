Haberler Kimdir Jaka Bijol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Jaka Bijol Galatasaray'a transfer olacak mı? Jaka Bijol kariyeri

Jaka Bijol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Jaka Bijol Galatasaray'a transfer olacak mı? Jaka Bijol kariyeri

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde serüvenine devam eden Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadrosuna birkaç takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Sloven ön libero Jaka Bijol ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Jaka Bijol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Jaka Bijol Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte Jaka Bijol ile ilgili tüm bilgiler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 22:41
Jaka Bijol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Jaka Bijol Galatasaray'a transfer olacak mı? Jaka Bijol kariyeri

Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Jaka Bijol ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray - Jaka Bijol iddiasının ortaya atılmasının ardından başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere futbolseverler Jaka Bijol ile ilgili bilgileri aratmaya başladı. İşte Jaka Bijol'un kariyeri...

JAKA BIJOL KİMDİR?

5 Şubat 1999 tarihinde Slovenya'nın Vuzenica kentinde dünyaya gelen Jaka Bijol, futbola ülkesinin NK Bravo altyapısında başladı. Slovenya'nın Rudar Velenje takımında da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında 400 bin Euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Hannover 96'da kiralık olarak geçiren Sloven futbolcu, 2021/2022 sezonu öncesi CSKA'ya geri döndü. Bu sezon Rus ekibiyle çıktığı 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Bijol, Slovenya Milli Takımı'nın formasını ise 17 kez terletti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Jaka Bijol'ün güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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