Berkan Kutlu kimdir? Galatasaray'ın yıldızı Berkan Kutlu kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? Kariyeri...

Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, dünya devlerinin radarına girdi. Özellikle koşu mesafesi, mücadelesi ve teknik özellikleri ile dikkat çeken Berkan Kutlu kimdir? İşte detaylar...

BERKAN KUTLU KİMDİR?

Berkan İsmail Kutlu (d. 25 Ocak 1998; Monthey, İsviçre) orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Berkan Kutlu, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a transfer olarak profesyonel olmuştur. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020 tarihinde oynanan ve Alanyaspor'un Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla çıkmıştır. Başarılı performansıyla Fatih Terim'in dikkatini çeken Berkan, Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştur.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ!

Galatasaray forması ile Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performans ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Berkan Kutlu, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.