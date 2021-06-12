Haberler Kimdir Milli futbolcu Kaan Ayhan kimdir? Yaşı kaç? Boyu kaç? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Milli futbolcu Kaan Ayhan kimdir? Yaşı kaç? Boyu kaç? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Kariyerinde Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Sassuolo gibi kulüpler bulunan A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Kaan Ayhan'ın yaşı, kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Kaan Ayhan kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:30
Milli futbolcu Kaan Ayhan kimdir? Yaşı kaç? Boyu kaç? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

'ımızın yıldızı Kaan Ayhan'ın yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın adı Süper Lig devleri ile de anılıyor.

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 20 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

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