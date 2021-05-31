Haberler Kimdir Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. ekipleri birçok yıldız futbolcu ile anılıyor. Bu isimlerden biri de 'de forma giyen oldu. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:25
Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

DIEGO LAXALT KİMDİR?

1993 doğumlu olan Diego Laxalt sol bek bölgesinde görev yapıyor. 1,78 boyundaki Diego Laxalt futbola Sporting takımında başladı. Laxalt, Defensor, , , , , Inter, Genoa, , gibi ekiplerde forma giydi. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Laxalt'ın sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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