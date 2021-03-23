Haberler Kimdir Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez yayınlandı! Naim Süleymanoğlu kimdir?

filmi ilk kez yayınlandı! Naim Süleymanoğlu kimdir?

Dünyaca ünkü milli sporcumuz 'nun hayatını anlatan film, ilk kez televizyonda yayınlandı. Oldukça beğeni toplayan film sonrası izleyicler Naim Süleymanoğlu'nun hayatını merak etti. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? Olimpiyatlarda hangi başarılara imza atmıştır? Nerede ve ne zaman vefat etmiştir? Naim Süleymanoğlu'nun hayatına dair her şey haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 11:15
Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez yayınlandı! Naim Süleymanoğlu kimdir?

Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran , 23 Ocak 1967'de 'ın kentinde dünyaya geldi.

Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

"" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında 'da düzenlenen sırasında Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

ÜST ÜSTE 3 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli halterci, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde etti. "Cep Herkülü", 1988 Seul, ve 'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Başarılı sporcu kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.

Süleymanoğlu, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

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