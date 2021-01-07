Emre Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında?

4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelen Emre Akbaba, 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başladı.

2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçen Emre Akbaba 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yaptı.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Orta saha mevkiinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Emre Akbaba, 2018 yılından beri Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyiyor.

EMRE AKBABA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN 12 DETAY!

-Paris'te, 4 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. Memleketi, Bitlis - Adilcevaz. Ailesi çalışmak için Fransa'ya göçmüş, yani 'gurbetçi'. Paris'te çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ve çetelerin kol gezdiği, her gün olay çıkan bir gettoda büyüdü.

-Babası terzi ve stilist. Annesi ise ev hanımı, babasına yardım ediyor. Dört kardeş, iki ablası ve bir erkek kardeşi var. Fransa'da amatör takımlarda oynadı, hiç profesyonel olamadı ve 18 yaşında futbolcu olma hayaliyle Türkiye'ye geldi.

-2012'de 19 yaşına girmişken Antalyaspor ile anlaştı ancak kampta baygınlık geçirdi. Bunun üzerine Fransa'ya geri dönmek zorunda kaldı. 1 yıl daha Fransa'da U19 liginde oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi ve bu sefer Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

-Antalyaspor'da şans bulamadı ve önce 1 sezon 3. Lig'de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'a kiralandı. Sonra da 1. Lig'de Alanyaspor'a kiralandı. Sonraki sezon Antalyaspor düştü, o yine Alanyaspor'da kaldı. Sezon sonunda Antalyaspor bir kez daha Süper Lig'e çıkınca, yarım sezon Antalyaspor'da kaldı ve bir kez daha kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu. Alanyaspor'da Safet Susic ile birlikte yükseldi ve sonrasında bonserivisi de alındı.

-Fransa'da büyüdüğü için Fransızcayı çok iyi konuşabilen Emre Akbaba, bunun yanında İngilizce de öğrendi ve Türkçe ile birlikte 3 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

-Fransa'da büyüyen 20'li yaşlardaki her göçmen gibi onun da idolü Zinedine Zidane. Zidane'ın top kontrolü, top hakimiyeti ve oyun görüşüne hayran olduğunu belirten Emre, altyapıdayken çoğunlukla 6 numara olarak görev yaptı.

-Emre Akbaba, sahada birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Milli oyuncu, Tam Saha'ya verdiği röportajda, "Altyapıdayken 6 numara da oynadım. Zaman zaman santrfor olarak da görev yaptım. Yani ille de 10 numara oyuncusuyum diye bir durumum yok. Ben oyunu iki yönlü oynamayı seven bir oyuncuyum" sözlerini kullanıyor.

-Havaların güzel olduğu dönemde izin günlerimde takım arkadaşlarımla plaj voleybolu oynuyorum. Onun dışında sinemaya gitmeyi, yatmadan önce kitap okumayı seviyorum.

-Küçüklüğünden beri Galatasaray'ı tutan Emre Akbaba, Fransa'da yaşadığı dönemde de sarı-kırmızılı ekibin maçlarını takip etti ve zaman zaman maçlara da gitti. Emre Akbaba'nın Galatasaray sevgisi, transfer sürecinde de tercihinde etkili oldu.

-Emre Akbaba, 17 Kasım 2016'da Yasemin İnce ile hayatını birleştirdi.

-A Milli Takım kadrosuna ilk kez 5 Haziran 2017'de Makedonya maçı için Fatih Terim tarafından davet edilen Emre Akbaba, 11 Kasım 2017'de oynanan Arnavutluk maçında ilk kez şans buldu ve ilk golünü de attı. 25 yaşındaki oyuncu, 5 kez milli oldu.