Haberler Kimdir Masterchef Özgül kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

kimdir? ? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Masterchef 'nin yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Programda finale gidilirken, potaya düşen Emir ve Özgül son 3 arasına girebilmek için ter döktü. Yarışmada son 3'e kalan isim olurken ise bu bölümde elendi. Peki, kimdir? Özgül Coşar ? Nereli? Evli mi? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:44
Masterchef Özgül kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Sevilen yemek yarışması Masterchef 'nin yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı. Kalan 4 adaydan Barbaros ve Serhat, bu hafta da yarışmaya devam edecek isimler olurken Özgül ve Emir son 3'e kalmak için ter döktü. , şeflerin oylaarıyla finale kalan 3 isimden biri oldu. Son 4'ün tek kadın yarışmacısı ise bu bölümde programa veda etti.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR? ÖZGÜL COŞAR KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Özgül Coşar'ın Masterchef'e vedasının ardından birçok kişi, yarışmacıyla ilgili kişisel bilgileri araştırıyor. Peki, kimdir? ve nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Özgül Coşar, yarışmada aslen Sivaslı olduğunu açıkladı. 36 yaşındaki yarışmacı evli ve 2 çocuk annesi. Gıda Mühendisliği mezunu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik eğitimi aldı.

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