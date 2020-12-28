Masterchef Özgül kimdir? Özgül Coşar kaç yaşında? Nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı. Kalan 4 adaydan Barbaros ve Serhat, bu hafta da yarışmaya devam edecek isimler olurken Özgül ve Emir son 3'e kalmak için ter döktü. Emir Elidemir, şeflerin oylaarıyla finale kalan 3 isimden biri oldu. Son 4'ün tek kadın yarışmacısı Özgül Coşar ise bu bölümde programa veda etti.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR? ÖZGÜL COŞAR KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Özgül Coşar'ın Masterchef'e vedasının ardından birçok kişi, yarışmacıyla ilgili kişisel bilgileri araştırıyor. Peki, Masterchef Özgül kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte bu soruların yanıtları...

Özgül Coşar, yarışmada aslen Sivaslı olduğunu açıkladı. 36 yaşındaki yarışmacı evli ve 2 çocuk annesi. Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik eğitimi aldı.