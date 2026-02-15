Kayseri'de Djalovic krizi yaşanıyor. Düşme hattındaki sarı-kırmızılılarda sadece 2 galibiyet, 4 beraberlikle 10 puan alabilen Karadağlı hocayla yolları ayırmak isteyen yönetim, hala sonuç alamadı. Fesih görüşmeleri sürerken, Göztepe maçında takımın başında Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in çıkacak.
Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 06:50
Kayseri'de Djalovic krizi yaşanıyor. Düşme hattındaki sarı-kırmızılılarda sadece 2 galibiyet, 4 beraberlikle 10 puan alabilen Karadağlı hocayla yolları ayırmak isteyen yönetim, hala sonuç alamadı. Fesih görüşmeleri sürerken, Göztepe maçında takımın başında Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in çıkacak.