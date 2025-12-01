Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turu hedefliyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor, 2 Aralık’ta Keçiörengücü deplasmanında oynayacağı tek maç eleme usulü mücadeleyi kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tura yükselmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 10:18
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçında oynayacağı Keçiörengücü maçını kazanıp bir üste çıkmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, kupada bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Son antrenmanını 1 Aralık'ta yapıp sonrasında Ankara'ya giderek kampa girecek olan Kayserispor, adın 5. tura yükselen takımlar arasına yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme usulü oynanacak mücadele 2 Aralık Salı günü Keçiörengücü'nün ev sahipliğinde olacak. Maçın başlama saati 15:30 olarak açıklandı.

