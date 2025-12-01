Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turu hedefliyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. kademe maçında oynayacağı Keçiörengücü maçını kazanıp bir üste çıkmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kayserispor, Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, kupada bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Son antrenmanını 1 Aralık'ta yapıp sonrasında Ankara'ya giderek kampa girecek olan Kayserispor, adın 5. tura yükselen takımlar arasına yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme usulü oynanacak mücadele 2 Aralık Salı günü Keçiörengücü'nün ev sahipliğinde olacak. Maçın başlama saati 15:30 olarak açıklandı.