Kayserispor'un 240 günlük deplasman kabusu sona erdi!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 240 gün sonra deplasmanda galibiyet yüzü gördü.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:04
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligde 240 gün sonra deplasmanda galibiyet yüzü gördü.

Ligde zor günler geçiren ve 14. haftaya 9 puanla 17. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Kayseri temsilcisi, son deplasman galibiyetini 2024-2025 sezonunun 30. haftasında Adana Demirspor'a karşı 2-0'lık elde etmişti.

Deplasmanda galibiyet hasretini 22 hafta sonra dindiren Kayserispor, bu süreçte konuk olduğu 10 karşılaşmada 4 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 6'sında ise rakipleriyle yenişemedi. Bu maçlarda kalesinde 21 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 11 kez ise rakip ağları havalandırdı.

Öte yandan Kayserispor, Çaykur Rizespor mücadelesinde elde ettiği 3 puanla bu sezonun 2. galibiyetine ulaşmış oldu.

Çıktığı 14 lig maçının 6'sında yenilen ve 6'sında da rakipleriyle berabere kalan Kayseri temsilcisi, 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'un 3 puanla ayrıldığı Çaykur Rizespor maçından önceki tek galibiyeti ise evinde oynadığı ve 3-2 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşması almıştı.

Bu sezonda alınan 2 galibiyette de teknik direktör Radomir Djalovic imzası var

Sezona başladığı teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayseri temsilcisi, 9. hafta itibariyle göreve Radomir Djalovic'i getirdi.

Djalovic ile ligde 6 karşılaşmaya çıkan Kayserispor, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik elde etti. Ligde takımın başında çıktığı 6 haftada 7 puan toplayan Djalovic 1,1 puan ortalamasına ulaştı.

Djalovic yönetiminde çıkılan 6 karşılaşmada sarı-kırmızılı oyunlar, 9 kez rakip ağları havalandırırken kalelerindeki 14 gole engel olamadı.

Puan sıralamasında yükselmeyi hedefleyen Kayserispor, ligin ilk devresinin son 3 maçında puanını yükseltmek için mücadele edecek.

Ligin 15. haftasında yakın rakibi İkas Eyüpspor'a konuk olacak Kayseri temsilcisi, 16. haftada ise evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligin ilk devresinin son haftasında ise deplasmanda Tümosan Konyaspor karşısında puan arayacak.

