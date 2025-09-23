CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor'da Beşiktaş maçında 8 futbolcu olmayacak

Kayserispor'dan 8 oyuncu, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:44
Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takımdan 8 futbolcu, görev alamayacak.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında sarı kırmızılı takım adına 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ağustos ayında oynanması planlanan müsabaka tarihinden sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha statü gereği Beşiktaş'a karşı sahada olamayacak. Sakatlığı devam eden Majid Hosseini, Mendes ile Carlos Mane de, bu maçta Kayserispor forması giyemeyecek.

Ayrıca TFF'ye bildirilen 27 kişilik kadroda yer bulamayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da, oynayamayacak isimler arasında bulunuyor.

