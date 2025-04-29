CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Transfer yapacağız

Transfer yapacağız

Kayserispor Başkanı, “Transfer tahtasının kapalı olmasına konu borçlarımız var. Bunları da en kısa ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum” dedi

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transfer yapacağız

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonun planlamasını yaptıklarını söyledi. Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek istediklerinin altını çizen Açıkalın, "Kayserispor son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. 'Kayserispor düşer mi, düşmez mi?' soruları geldiğinde de çok abesle iştigal bulmuştum. Futbolcularımız bu soruya sahada cevap verdiği için tek tek teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca seyircimize teşekkür ediyorum. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyorum.

ÖRNEK TAKIMIZ

Şehrimiz birlik beraberlik örneğini tüm Türkiye'ye sergiliyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz. Düşme potasında olduğumuzda da bu düşmeyeceğimize inanıyorduk. Ligde kalacağımızı planlayarak önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Transfer tahtasının kapalı olmasına konu borçlarımız var. Bunları da inşallah en kısa zamanda ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum."

Talha Sarıaslan hakkında da konuşan Başkan Açıkalın, "Bunlar bizim değerli gençlerimiz. Fenerbahçe maçında çok güzel bir gol attı. Hata da yapabilir. Hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenecekler. Talha bizim çok önemli bir futbolcumuz. Kayserispor'da ve Türk futbolunda geleceği olan bir futbolcu" dedi.

G.Saray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Fransız Güzeli Bodrum'da! Ünlü model Türkiye'ye aşık oldu: "Hem doğaya hem de yemeklere bayıldım"
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
F.Bahçe'den G.Saray'a Xhaka çalımı!
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! Icardi'den flaş Ali Koç paylaşımı! 01:09
Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... Ertuğrul Doğan: Gönülden istedik ama... 01:09
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 01:09
Fatih Tekke'den U19 açıklaması! Fatih Tekke'den U19 açıklaması! 01:09
Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! Fırtına'nın gençleri Avrupa'da 2'nci! 01:09
Trabzonspor'da duygusal anlar! Trabzonspor'da duygusal anlar! 01:09
Daha Eski
Göztepe galibiyeti hatırladı! Göztepe galibiyeti hatırladı! 01:09
G.Saray'a Sane transferinde şok! G.Saray'a Sane transferinde şok! 01:09
G.Saray'a sürpriz orta saha! G.Saray'a sürpriz orta saha! 01:09
F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi çifte müjde! 01:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:09
G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı G.Saray'dan Oblak bombası! Transferde 'abla' detayı 01:09