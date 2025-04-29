Transfer yapacağız

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonun planlamasını yaptıklarını söyledi. Kayserispor'u daha iyi yerlere getirmek istediklerinin altını çizen Açıkalın, "Kayserispor son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. 'Kayserispor düşer mi, düşmez mi?' soruları geldiğinde de çok abesle iştigal bulmuştum. Futbolcularımız bu soruya sahada cevap verdiği için tek tek teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca seyircimize teşekkür ediyorum. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyorum.

ÖRNEK TAKIMIZ

Şehrimiz birlik beraberlik örneğini tüm Türkiye'ye sergiliyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bitti gözüyle bakıp rehavete kapılmak istemiyoruz. Düşme potasında olduğumuzda da bu düşmeyeceğimize inanıyorduk. Ligde kalacağımızı planlayarak önümüzdeki sezonun planlarını yapıyoruz. Transfer tahtasının kapalı olmasına konu borçlarımız var. Bunları da inşallah en kısa zamanda ödeyip, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum."

Talha Sarıaslan hakkında da konuşan Başkan Açıkalın, "Bunlar bizim değerli gençlerimiz. Fenerbahçe maçında çok güzel bir gol attı. Hata da yapabilir. Hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenecekler. Talha bizim çok önemli bir futbolcumuz. Kayserispor'da ve Türk futbolunda geleceği olan bir futbolcu" dedi.