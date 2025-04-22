Jakirovic fırtınası

Fenerbahçe deplasmanına tam 9 eksikle gelen ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak, rakibine şampiyonluk yolunda ağır darbe vuran Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic'le kendine geldi. Sezona Burak Yılmaz'la önderliğinde başlayan ardından da Sinan Kaloğlu'nu göreve getiren sarı-kırmızılılar, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Kaloğlu'yla yollarını ayırmış ve 28 Ocak'ta takımı Boşnak teknik adam Jakirovic'e emanet etmişti. İlk sınavına 1 Şubat'taki Trabzonspor maçıyla birlikte başlayan Sergej Jakirovic, bu mücadeleden golsüz eşitlikle ayrıldı. Sonrasında Konyaspor'u yendi. Bir oyun ortaya koymaya başlayan Kayserispor, üst üste iyi sonuçlar alarak özgüven kazandı. Jakirovic önderliğinde 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılı kulüp, 21 puanı da hanesine yazdırdı ve düşme hattından uzaklaştı. Kayseri, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kaybetmedi.