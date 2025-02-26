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Haberler Kayserispor Sinirlerimizle oynamayın

Sinirlerimizle oynamayın

Kayseri Başkanı Nurettin Açıkalın, Konya'nın tekrar başvurusuna isyan etti. Açıkalın, "Kayseri bileğinin hakkıyla kazandı, kimse sinir uçlarımızla oynamasın" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "VAR hakemi yabancıydı. Çizgiyi defanstan değil, atak oyuncusundan çiz dedi. Zaten görüntüde de ofsayt yok. Bunu yapan şirket var, o kişiyi bir daha göndermemelerini söyledik" açıklamaları için Açıkalın, sürecin yönetilişine tepki gösterdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Sinirlerimizle oynamayın
Kayseri Başkanı Nurettin Açıkalın, Konya'nın tekrar başvurusuna isyan etti. Açıkalın, "Kayseri bileğinin hakkıyla kazandı, kimse sinir uçlarımızla oynamasın" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "VAR hakemi yabancıydı. Çizgiyi defanstan değil, atak oyuncusundan çiz dedi. Zaten görüntüde de ofsayt yok. Bunu yapan şirket var, o kişiyi bir daha göndermemelerini söyledik" açıklamaları için Açıkalın, sürecin yönetilişine tepki gösterdi.
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