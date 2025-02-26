DİĞER
Sinirlerimizle oynamayın
Kayseri Başkanı Nurettin Açıkalın, Konya'nın tekrar başvurusuna isyan etti. Açıkalın, "Kayseri bileğinin hakkıyla kazandı, kimse sinir uçlarımızla oynamasın" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "VAR hakemi yabancıydı. Çizgiyi defanstan değil, atak oyuncusundan çiz dedi. Zaten görüntüde de ofsayt yok. Bunu yapan şirket var, o kişiyi bir daha göndermemelerini söyledik" açıklamaları için Açıkalın, sürecin yönetilişine tepki gösterdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.