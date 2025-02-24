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Haberler Kayserispor Beşiktaş'ı yeneceğiz

Beşiktaş'ı yeneceğiz

Zorlu Göztepe galibiyeti sonrasında Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, iddialı konuştu. Haftaya karşılaşacakları Beşiktaş'ı da yeneceklerini iddia eden Yurdemi şöyle konuştu: "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. Bunu böyle sürdüreceğiz. İnşallah Beşiktaş'tan da galibiyetle geleceğiz. Bütün toplumda yaşanan hadiselere ve geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında transfer yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin."

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ı yeneceğiz
Zorlu Göztepe galibiyeti sonrasında Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, iddialı konuştu. Haftaya karşılaşacakları Beşiktaş'ı da yeneceklerini iddia eden Yurdemi şöyle konuştu: "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. Bunu böyle sürdüreceğiz. İnşallah Beşiktaş'tan da galibiyetle geleceğiz. Bütün toplumda yaşanan hadiselere ve geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında transfer yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin."
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