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Haberler Kayserispor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş ifadeler!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçı sonrası flaş ifadelerde bulundu. İşte Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında kendi evinde Beşiktaş'a 3 - 0 yenilmesinin ardından basına yaptığı açıklamalar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 23:32
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş maçı sonrası flaş ifadeler!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçı sonrası flaş ifadelerde bulundu. İşte Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında kendi evinde Beşiktaş'a 3 - 0 yenilmesinin ardından basına yaptığı açıklamalar...

"EĞER TÜRK FUTBOLUNU MAHVETMEK İSTEMİYORLARSA..."

"Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı"

"YÜREĞİ YİYEN VARSA ÇIKSIN"

"Fenerbahçe yendi. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum hem de. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hepsi hikaye. Delikanlı varsa çıkacaklar ve bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"

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