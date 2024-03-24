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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. (60) ağır yaralandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 20:33
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı Kadir Has Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip ile Kadir Has Caddesi istikametinden gelen İbrahim M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile İbrahim M., Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü Ali Çamlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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