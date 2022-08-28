Haberler Kayserispor Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI izle! Kayserispor - Giresunspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI izle! Kayserispor - Giresunspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Kayserispor ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor - Giresunspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI izle! Kayserispor - Giresunspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kayserispor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.

İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Mane, Thiam, İlhan

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Güzel oyuncu Burcu Özberk Barcelona'yı yıktı geçti! İşte sosyal medyayı sallayan pozları
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti!
Kayserispor - Giresunspor maçı saat kaçta?
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Daha Eski
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51
Belçika'da Verstappen şov! Belçika'da Verstappen şov! 18:20
Belotti transferi resmen açıklandı! Belotti transferi resmen açıklandı! 18:18
West Ham 3 puanı tek golle aldı! West Ham 3 puanı tek golle aldı! 18:13
Marsilya liderliğe oturdu Marsilya liderliğe oturdu 18:02