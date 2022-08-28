Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI izle! Kayserispor - Giresunspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kayserispor ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan, Mane, Thiam, İlhan
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic
KAYSERİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kayserispor - Giresunspor maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.