Haberler Kayserispor Uğur Demirok Kayseri’de kaldı

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Yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen , iç ve dış transferde inec eleyip sık dokuyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Uğur Demirok Kayseri’de kaldı

Sarı-kırmızılılar önceliği iç transfere verirken, sözleşmesi sona eren 'un sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullandı. İki sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper, takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçen sezon devre arasında 'dan gelen ve 16 karşılaşmaya çıkan Demirok, 'un ligde kalmasına önemli katkı sağlarken, 1 gol attı.

KOŞUKAVAK GELiYOR
Kayserispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başlıyor. 7 Haziran Pazartesi günü 'ye gelecek olan teknik direktör , yeni sezon çalışmalarına start verecek. Başkan ve Sportif Direktör ile bir araya gelecek olan Koşukavak, takımdan gitmesini ve kalmasını istediği futbolcuları da başkana iletecek.

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