Uğur Demirok Kayseri’de kaldı

Sarı-kırmızılılar önceliği iç transfere verirken, sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'un sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullandı. İki sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper, takımda kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçen sezon devre arasında Konyaspor'dan gelen ve 16 karşılaşmaya çıkan Demirok, Kayserispor'un ligde kalmasına önemli katkı sağlarken, 1 gol attı.

KOŞUKAVAK GELiYOR

Kayserispor'da yeni sezon öncesi hareketlilik başlıyor. 7 Haziran Pazartesi günü Kayseri'ye gelecek olan teknik direktör Yalçın Koşukavak, yeni sezon çalışmalarına start verecek. Başkan Berna Gözbaşı ve Sportif Direktör Ali Naibi ile bir araya gelecek olan Koşukavak, takımdan gitmesini ve kalmasını istediği futbolcuları da başkana iletecek.