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Müthiş düello

Son 8 maçta 5 gol atan , ve ’nin 2’şer golle yıldızlaştığı maçta ’u 6-3 yendi, düşme hattının üstüne çıktı. Maçta 10 kişi kalan ise ligde kalma umudunu mucizeye bıraktı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Müthiş düello

Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta , konuk ettiği sonuncu sıradaki 'u 6-3 yenip, ligde kalma yolunda umutlandı. 'de gol perdesini 18'de açtı. 26'da farkı ikiye çıkardı. 31'de , 'yi umutlandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. 42'de , Murawski'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 45+5'te Avramovsvki, ilk yarının sonucunu belirledi: 3-1. Gol sağanağı ikinci yarıda da sürdü. 51'de Paz, 4-1 yaptı. 57'de Avramovski'nin şutu üst direkte patladı. 60'ta yine İlhan sahne aldı ve farkı 4'e taşıdı: 5-1. 81'de , skoru 5-2'ye getirdi. 90'da , farkı ikiye indirip takımını yeniden umutlandırdı. Ancak 90+5'te , ateş hattının final niteliğindeki maçında, gol düellosunun sonucunu ilan etti: 6-3.

KOŞUKAVAK'TAN FARKLI START
Kayserispor'la ilk maçına bu sezon çalıştırdığı eski takımı Denizlispor karşısında çıkan , ligde 8 maç sonra kazanmalarının mutluluğunu yaşadı. Yalçın Koşukavak, "Böyle bir skor beklemiyordum ama kazanacağımızı bekliyordum" yorumunu yaptı.

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