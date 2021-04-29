Müthiş düello

Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, konuk ettiği sonuncu sıradaki Denizlispor'u 6-3 yenip, ligde kalma yolunda umutlandı. Kayseri'de gol perdesini 18'de İlhan açtı. 26'da Avramovski farkı ikiye çıkardı. 31'de Sagal, Denizli'yi umutlandırdı ve skoru 2-1'e getirdi. 42'de Horozlar, Murawski'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 45+5'te Avramovsvki, ilk yarının sonucunu belirledi: 3-1. Gol sağanağı ikinci yarıda da sürdü. 51'de Paz, 4-1 yaptı. 57'de Avramovski'nin şutu üst direkte patladı. 60'ta yine İlhan sahne aldı ve farkı 4'e taşıdı: 5-1. 81'de Mesanovic, skoru 5-2'ye getirdi. 90'da Sakıb, farkı ikiye indirip takımını yeniden umutlandırdı. Ancak 90+5'te Melih, ateş hattının final niteliğindeki maçında, gol düellosunun sonucunu ilan etti: 6-3.

KOŞUKAVAK'TAN FARKLI START

Kayserispor'la ilk maçına bu sezon çalıştırdığı eski takımı Denizlispor karşısında çıkan Yalçın Koşukavak, ligde 8 maç sonra kazanmalarının mutluluğunu yaşadı. Yalçın Koşukavak, "Böyle bir skor beklemiyordum ama kazanacağımızı bekliyordum" yorumunu yaptı.