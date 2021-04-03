Haberler Kayserispor Kayserispor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'de 32. haftanın açılış maçında sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle geçerken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Mücadelede Kayserispor'un golü 'tan gelirken konuk Göztepe ile güldü.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:28
Kayserispor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

'in 32. hafta karşılaşmasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada kaydetti.

Konuk takımın golü ise 48. dakikada 'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puanda yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından sert vurdu. Kaleci güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan 'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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