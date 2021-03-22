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Son dakika spor haberi: 'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu 'ye geldi

Son dakika spor haberi: 'un 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'ye geldi. Açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, "Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, sezonu iyi yerde bitirmek” ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:48
Son dakika spor haberi: Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu Kayseri'ye geldi

Hes Kablo 'un anlaştığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, havayolu ile 'ye geldi.

'nda Kayserispor Basın Sözcüsü tarafından karşılanan Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Büyük bir camiaya geldik. Kayserispor benim eskiden beridir sempati duyduğum bir kulüptü. Özellikle stadyum ve tesisleri ile önemli aşamalar kaydetmiş bir camia. Umuyorum ki burada güzel başarılarımız olur. Hedefimiz her maçta en iyisini ortaya koyup, sezonu iyi yerde bitirmek. Çünkü bu seneyi iyi yerlerde bitirebilirsek önümüzdeki yıl içinde planlamamızı daha rahat bir şekilde yaparız" diye konuştu.



Kulüple 1.5 yıllık anlaştıklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Ekibimde , , , , ve antrenörlüğe yeni geçiş yapan var. Milli maç nedeniyle verilen arada takımla çalışma şansımız olacak. Zaten bilgimiz ve belli bir görüşümüz var ama arkadaşları antrenmanda görüp, değerlendirmelerimizi daha net bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

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