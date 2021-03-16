Kayseri iddialı

Şampiyonluğun güçlü adayı Galatasaray'a sahasında 3-0 yenilen ve iki maçlık galibiyet serisi son bulan Kayserispor, moral bozmuyor. Sarı-kırmızılıların başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçından mağlup olarak ayrılmaktan ötürü üzüntü duyduklarını ancak sergilenen futboldan dolayı umutlu olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından camiaya seslenen Başkan Berna Gözbaşı, "Kayserispor'da herkesin görüşü çok değerlidir. Biz moralimizi bozmuyor, yolumuza devam ediyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Böyle coşkulu, istekli futbolcularımız oldukça bizim sahada kazanacağımız çok maç var. Deplasmanda oynayacağımız Karagümrük maçında bu yenilgiyi telafi edeceğiz. Milli araya daha da moralli girmek istiyoruz. Birbirinden önemli müsabakalara çıkacağız. Aldığımız bir mağlubiyete değil önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" ifadelerinde bulundu.

UĞUR KULAKSIZ'A GÜVENOYU AÇIKLAMASI

Kayserispor'da, 'Yalçın Koşukavak'la anlaşıldı' iddialarına yönelik bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yalçın Koşukavak Kayserispor'da haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir" ifadelerine yer verildi.