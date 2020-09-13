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Kayserispor'da yeni transferler Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Berna Gözbaşı açıkladı - Son daki...
Haberler Kayserispor Kayserispor'da yeni transferler Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Berna Gözbaşı açıkladı

'da yeni transferler maçında oynayacak mı? açıkladı

Başkanı , yeni transferler , , , , , , ve 'ın lisanslarının yetişmemesi nedeniyle maçında oynayamayacaklarını duyurdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 11:11
Kayserispor'da yeni transferler Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Berna Gözbaşı açıkladı

ekiplerinden Hes Kablo 'da son gelen yasağı ile sezon başında takıma kazandırılan , , , , , , ve , lisanslarının yetişmemesinden dolayı maçında oynayamayacağı kaydedildi.

Konu hakkkında açıklama yapan Başkan , "Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk. Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile Pazartesi günü sözleşme imzalayacağız, 2'ncisi hafta arası gelecek. Bu arada yeni transferlerle ilgili yaşanan sorun birilerinin ilk başkan olduğumda fesih edenlerle borcunu anlaşıp helalleşirken 'Bu borçlar 2023'ün sorunu sanane?' dedikleri borçlar. Söylemeden geçemeyeceğim. İtibarı yerle bir edilmiş bu kulübü en itibarlı kulüplerden biri yapana kadar bu enkazı bir başarı hikayesine dönüştürene kadar ne ben ne ekibim asla vazgeçmeyecek. Pes etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.