Kayserispor'da yeni transferler Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Berna Gözbaşı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da son gelen transfer yasağı ile sezon başında takıma kazandırılan Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon, lisanslarının yetişmemesinden dolayı Kasımpaşa maçında oynayamayacağı kaydedildi.

Konu hakkkında açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk. Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile Pazartesi günü sözleşme imzalayacağız, 2'ncisi hafta arası gelecek. Bu arada yeni transferlerle ilgili yaşanan sorun birilerinin ilk başkan olduğumda fesih edenlerle borcunu anlaşıp helalleşirken 'Bu borçlar 2023'ün sorunu sanane?' dedikleri borçlar. Söylemeden geçemeyeceğim. İtibarı yerle bir edilmiş bu kulübü en itibarlı kulüplerden biri yapana kadar bu enkazı bir başarı hikayesine dönüştürene kadar ne ben ne ekibim asla vazgeçmeyecek. Pes etmeyeceğim" açıklamasında bulundu.