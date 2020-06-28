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28 Haziran 2020, Pazar
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Kvrzic kadrodan çıktı

Kvrzic kadrodan çıktı

'da mücadelesi öncesinde defans oyuncusu kadrodan çıkarıldı.

'da mücadelesi öncesinde defans oyuncusu kadrodan çıkarıldı. 32 yaşındaki Boşnak sağ bek maç kafilesine dahil edilmedi. Sağ kasığında ağrı bulunan Ziya Alkurt da Yiğidolar ile oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.
  1. 28.6.2020
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