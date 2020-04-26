Artem Kravets eşinden ayrıldı!
Hes Kablo Kayerispor forması giyen forvet oyuncusu Artem Kravets, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi Anna Kravets ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu.
Artem Kravets sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Anna ve ben ayrılma kararı verdik ve neler olduğunu anlamak için ara verdik. Durum değişmedi. Bebeklerimiz için sevgi dolu ebeveyn olarak kalıyoruz, bir birimize saygı duyuyoruz ama artık çift değiliz. Birbirimizin hayatındaki görevi yerine getirdiğimizi hissediyorum. Bunun, aile içinde saklamak isterdim ama ne yazık ki biz olmadan var olmayan hikayeler ve nedenler bulacaklar. Kavga ve çamur yok. Sadece farklı yollara gitme zamanı" cümleler kurdu.
- 26.04.2020
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