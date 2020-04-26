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26 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Artem Kravets eşinden ayrıldı!

eşinden ayrıldı!

Artem Kravets eşinden ayrıldı!

forması giyen forvet oyuncusu , hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu.

forması giyen forvet oyuncusu , hesapları üzerinden yaptığı açıklamada uzun zamandır birlikte olduğu ve çocuklarının annesi olan eşi ile karşılıklı anlaşarak evliliklerine son verdilerini duyurdu. Ivan Kravets - Vlad Kravets isminde iki erkek çocukları olan Artem Kravets ve Anna Kravets çifti bundan sonra ayrı yaşayacaklar.

Artem Kravets sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Anna ve ben ayrılma kararı verdik ve neler olduğunu anlamak için ara verdik. Durum değişmedi. Bebeklerimiz için sevgi dolu ebeveyn olarak kalıyoruz, bir birimize saygı duyuyoruz ama artık çift değiliz. Birbirimizin hayatındaki görevi yerine getirdiğimizi hissediyorum. Bunun, aile içinde saklamak isterdim ama ne yazık ki biz olmadan var olmayan hikayeler ve nedenler bulacaklar. Kavga ve çamur yok. Sadece farklı yollara gitme zamanı" cümleler kurdu.
  1. 26.04.2020
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