Kayseri'de çifte bomba!
Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan Kayserispor, transferde gaza bastı. İkinci yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sarı-kırmızılıların Hırvatistan ekibi Rijeka'dan 23 yaşındaki orta saha Loncar ve 31 yaşındaki sağ kanat Kvrzic'le anlaştığı öğrenildi.
Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna Milli Takımı'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
BERNARD MENSAH ANTRENMANA ÇIKTI
Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Bernard Mensah, spekülasyonlara son verdi ve Kayserispor'un kampına katıldı. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Prosinecki de Antalya'ya gelerek takımın başına geçti.
- 7.1.2020
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ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
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Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
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Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
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adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
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