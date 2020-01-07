Kayseri'de çifte bomba!

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna Milli Takımı'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.



BERNARD MENSAH ANTRENMANA ÇIKTI

Transferde adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Bernard Mensah, spekülasyonlara son verdi ve Kayserispor'un kampına katıldı. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Prosinecki de Antalya'ya gelerek takımın başına geçti.