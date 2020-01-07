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07 Ocak 2020, Salı
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Kayseri'de çifte bomba!

Kayseri'de çifte bomba!

Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan , transferde gaza bastı. İkinci yarıda kurtuluşu savaşı verecek olan sarı-kırmızılıların Hırvatistan ekibi Rijeka'dan 23 yaşındaki orta saha Loncar ve 31 yaşındaki sağ kanat Kvrzic'le anlaştığı öğrenildi.

Bu sezon 4 gol, 4 asistle oynayan, 4 kez Bosna 'nda oynayan Loncar'la ve 15 maçta 4 asist yapan, 7 kez milli formayı terleten Kvrzic'le kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

BERNARD MENSAH ANTRENMANA ÇIKTI
Transferde adı ve 'la anılan Mensah, spekülasyonlara son verdi ve 'un kampına katıldı. Öte yandan sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Prosinecki de 'ya gelerek takımın başına geçti.

  1. 7.1.2020
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