Şamil Çinaz Kayserispor ile yollarını ayırdı
İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Şamil Çinaz (33), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdığını duyurdu.
2017-2018 sezonunun başında Kayserispor'a transfer olan ve 2019-2020 sezonu öncesi sözleşme yenileyen Şamil Çinaz, takımla olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çinaz, "Kulübümüz adına yeni mücadelenin başlangıcı olan ve galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe maçı öncesi sözleşme fesih hakkım olmasına rağmen takımdan ayrılmadım. Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de 2'nci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun netcesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur." dedi.
"VİCDANIM RAHAT"
Taraftara seslenen Çinaz ,sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak gemiyi terk etmediğimi, yaklaşık 2.5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her 2 tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezon layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helaldir."
Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı takımda 5 maçta görev alarak, 373 dakika sahada kaldı.
- 18.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Şamil Çinaz Kayserispor ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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