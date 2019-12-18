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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Şamil Çinaz ile yollarını ayırdı

Şamil Çinaz Kayserispor ile yollarını ayırdı

'da forma giyen Şamil Çinaz (33), sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdığını duyurdu.

2017-2018 sezonunun başında 'a transfer olan ve 2019-2020 sezonu öncesi sözleşme yenileyen Şamil Çinaz, takımla olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

hesabından açıklamada bulunan Çinaz, "Kulübümüz adına yeni mücadelenin başlangıcı olan ve galibiyet ile sonuçlanan maçı öncesi sözleşme fesih hakkım olmasına rağmen takımdan ayrılmadım. Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de 2'nci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun netcesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur." dedi.

"VİCDANIM RAHAT"

Taraftara seslenen Çinaz ,sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak gemiyi terk etmediğimi, yaklaşık 2.5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her 2 tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezon layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa hakkım helaldir."

Tecrübeli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı takımda 5 maçta görev alarak, 373 dakika sahada kaldı.

  1. 18.12.2019
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