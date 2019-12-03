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03 Aralık 2019, Salı
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Uygun: Bu takımı ayağa kaldıracağız

Uygun: Bu takımı ayağa kaldıracağız

, farkı kaybedilen maçının ardından umutlu konuştu. Uygun, "5-6 futbolcu kulübü 'ye verdi.

, farkı kaybedilen maçının ardından umutlu konuştu. Uygun, "5-6 futbolcu kulübü 'ye verdi. Takımdaki oyuncuların %50'si avukatlarına gerekeni söyledi, durumu siz düşünün. gelince paraları dağıtmaya başladı ama oyuncular haklarını ele aldı. 15 yaşındaki Emre bugün takımı sırtlamaya çalıştı. Bu kulübü ayağa kaldıracağız. Berna Hanım ve Bülent Bölükbaşı ile bu kulübü ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

  1. 3.12.2019
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