Uygun: Bu takımı ayağa kaldıracağız

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, farkı kaybedilen Beşiktaş maçının ardından umutlu konuştu. Uygun, "5-6 futbolcu kulübü TFF'ye verdi. Takımdaki oyuncuların %50'si avukatlarına gerekeni söyledi, durumu siz düşünün. Berna Hanım gelince paraları dağıtmaya başladı ama oyuncular haklarını ele aldı. 15 yaşındaki Emre bugün takımı sırtlamaya çalıştı. Bu kulübü ayağa kaldıracağız. Berna Hanım ve Bülent Bölükbaşı ile bu kulübü ayağa kaldıracağız" diye konuştu.