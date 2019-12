Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçının ardından Kayserispor'a veda ettiğini açıklayan Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu.

Togolu golcü, Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor'la el sıkıştı. Kurt forvetin Özbekistan ekibine prensipte 'evet' dediği öğrenildi. Şota'nın da Adebayor'u takımda görmek istediği bildirildi.

20 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. 26 maçta 22 galibiyet 1 mağlubiyet alan Pakhtakor, 2. sıradaki Lokomotif Taşkent takımına 20 puan fark atarak 69 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

ADEBAYOR BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum. Ama dualarımda her zaman Kayserispor olacak. Kayserispor'u her zaman iyi hatırlayacağım. Kulüple centilmence bir anlaşmaya vardık. Ayrılışım problemli olmadı. Kayserispor'a her zaman dua edeceğim. Burada yaşadığım süreçte çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye'yi terketmiyorum. Ne zaman ayrılacağını bilen bir insanım. Türkiye'de ki taraftarlara teşekkür ediyorum. 3 yıl süre boyunca bana çok iyi davrandılar. Türkiye'ye belki yakın zamanda dönmem ama Türk futbolu için çok iyi şeyler umuyorum. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum.